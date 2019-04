Un long chemin vers la réadaptation

À première vue, rien ne laisse deviner que Debbie Curtis souffre d'un trouble neurologique qui a longtemps empoisonné sa vie. Je pouvais être en train de vous parler et avoir une attaque de cataplexie et tomber au sol , explique-t-elle. C'était comme si mon cerveau se débranchait .

Pendant 4 ans, aucun médecin ne réussit à diagnostiquer sa maladie. Elle en vient à avoir des pensées suicidaires. Tout le monde me disait que le problème était dans ma tête , relate-t-elle

Debbie Curtis participe aux activités du groupe depuis une dizaine d'années Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Debbie Curtis rencontre finalement un neuropsychiatre qui lui diagnostique un trouble du sommeil chronique: la narcolepsie. En plus de se faire prescrire des médicaments, elle doit aussi prendre part aux réunions de l'association des patients de la clinique de neuropsychiatrie. Le groupe organise des activités de rééducation pour le cerveau. Cela fait maintenant 10 ans que Debbie Curtis y participe.

Des patients de la clinique de neuropsychiatrie et des proches aidants se rencontrent pour participer à des activités Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Lors de ces rencontres hebdomadaires, les patients font des activités qui sont à la fois manuelles et qui suscitent la réflexion. Le but est d'améliorer la neuroplasticité du cerveau, soit la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et à se réparer. L’apprentissage d’une nouvelle langue ou le fait de jouer un instrument de musique sont parmi les meilleures activités pour améliorer la neuroplasticité.

Le docteur Hugh Mirolo est celui qui a fondé ce groupe destiné aux patients de sa clinique.

Nous appelons ces réunions ''le bar de cerveau’’ sauf qu’il n’y a pas de consommation d’alcool. Hugh Mirolo, neuropsychiatre

C’est aussi une occasion pour les patients de sortir de leur isolement sans se sentir jugés. Les patients peuvent s’entraider et échanger , explique-t-il.

Le neuropsychiatre Hugh Mirolo Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Un problème difficilement diagnostiqué

Avec des symptômes s'apparentant parfois à la dépression, bon nombre de personnes souffrant de lésions cérébrales sont mal diagnostiquées. Elles sont cachées dans la population. Certains pensent qu'ils ont des problèmes de personnalité alors que ce n’est pas le cas explique Hugh Mirolo.

C’est ce qu’il s’est passé avec Heather Watkins qui est aujourd’hui la coordonnatrice de l’association des patients en neuropsychiatrie. Après un accident de moto en 2004, elle a commencé à souffrir de troubles de mémoire et de sommeil. Elle a passé plusieurs années sans qu’aucun médecin ne puisse mettre le doigt sur son problème.

Heather Watkins, coordonnatrice de l'association des patients de la clinique en neuropsychiatrie Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Heather Watkins s’est butée à de nombreux obstacles lorsqu’elle a tenté d’obtenir de l’aide. Les ressources pour les personnes atteintes de lésions cérébrales ou de troubles neurologiques mineurs sont presque inexistantes dans la province. La plupart des ressources sont réservées aux personnes ayant des problèmes sévères. Lorsqu’on me regarde, il n’y a rien qui paraît [...]. On passe entre les craques explique-t-elle. On a besoin de plus et d’un service complet en neuropsychiatrie.

À Terre-Neuve comme ailleurs au Canada ou aux États-Unis, le système n’est pas assez organisé , soutient Hugh Mirolo. Lors d’un accident d’auto par exemple, les personnes avec des traumatismes crâniens sont rapidement traitées, mais les problèmes surviennent parfois plusieurs mois après l’accident. Votre famille va commencer à remarquer des changements de comportements explique-t-il. De l’agressivité, de l’irritabilité, des problèmes de sommeil, parfois des années après un accident. Les personnes ne font pas toujours le lien direct.

L’association des patients en neuropsychiatrie n’aide pas uniquement les personnes ayant des lésions cérébrales à la suite d’accidents. Elle s’adresse à un éventail de personnes ayant des troubles neurologiques tels que les patients souffrant de la maladie de Parkinson, de narcolepsie ou encore aux personnes avec un trouble du spectre de l’autisme.