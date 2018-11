Un texte de Camille Martel

Aucun ministre n’a été nommé responsable de l’immigration ou du développement économique du nord de la province.

Il va falloir qu’il y a ait un ajustement en route , déplore Robert Melanson, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB).

Selon lui, l’immigration francophone pour les communautés du nord de la province est un élément essentiel au développement économique de la région la plus pauvre du Nouveau-Brunswick : On veut garder notre chiffre magique de 32 % [de francophones].

Le fait qu’aucun ministre n’y soit rattaché pose problème précise-t-il, car cela signifie qu’il pourrait y avoir encore moins de volonté politique de ce côté.

Ça fait plusieurs fois qu’on le répète, un petit 25 millions tous les deux ans c’est rient du tout. Le nouveau pont Champlain à Montréal a coûté quatre milliards de dollars et ça, c’est seulement pour un pont! Je crois qu’on peut bien trouver un deux milliards de dollars pour changer le visage économique du Nouveau-Brunswick , martèle Robert Melanson.

Je crois qu’il a compris le message de la population , dit Robert Melanson en faisant référence à la nomination de Robert Gauvin.

Selon M. Melanson, Blaine Higgs a démontré qu’il avait comme mandat de réunifier les deux solitudes du Nouveau-Brunswick en procédant à cette nomination et en prononçant son discours dans les deux langues officielles.

M. Gauvin se retrouve donc avec plusieurs responsabilités : vice-premier ministre, ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture et ministre responsable de la Francophonie.

Il est le seul élu francophone et le seul à représenter une région du nord de la province. Je ne pense pas qu’on a eu une représentation si centralisée dans l’histoire récente du Nouveau-Brunswick , indique pour sa part Frédérick Dion, directeur général de l’Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick (AMFNB).