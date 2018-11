Un texte de Louis Garneau, avec les informations d'Alix-Anne Turcotti

Depuis jeudi, Jonatan Julien a rencontré plusieurs intervenants du milieu économique, politique et scolaire de Port-Cartier et Sept-Îles. Il a notamment profité de sa venue pour visiter les installations du Cégep de Sept-Îles.

Le nouveau ministre affirme qu'il est important pour lui d'effectuer une première visite, rapidement. On a fait et refait le briefing pour m'expliquer la Côte-Nord, les principaux enjeux.

Le ministre caquiste Jonatan Julien en compagnie d'un enseignant du cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Je sais bien lire sur une feuille qu'il y a un enjeu, tel enjeu. Mais il n'y a rien de mieux que de discuter avec les intervenants. Jonathan Julien, ministre responsable de la Côte-Nord

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, salue cette tournée du ministre, auquel les acteurs économiques et la chambre de commerce ont présenté leurs priorités économiques : le quai municipal, le gaz naturel liquéfié et l'eau potable à Port-Cartier et dans le secteur Pentecôte.

Selon le maire, le nouveau ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles s'est montré attentif aux projets soumis.

Projet Apuiat

Il a également été question du projet Apuiat qui vise à construire un parc éolien de 200 mégawatts au nord de Port-Cartier.

Nous on est une terre d'accueil pour ce projet-là, on espère avoir ce projet-là , plaide le maire Thibault.

Alain Thibault, maire de Port-Cartier Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Oui ça va nous rapporter des redevances, puis tout ça. Mais avant tout, c'est un projet autochtone. Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Alain Thibault ne veut pas se prononcer sur l'implication possible d'Hydro-Québec dans le dossier : C'est aux Innus à arriver, puis décider. [...] À la lumière de ce que je sais, je pense qu'ils veulent continuer avec Boralex.

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles et responsable de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le ministre a qualifié de « franches » les discussions qu'il a eues au sujet d'Apuiat, mais il a dit vouloir se donner le temps de rencontrer toutes les parties. Il est resté assez vague sur l'avenir du projet.

Avant d'officialiser notre décision, on maintient que ça prend une rentabilité dans une perspective de surplus énergétique , dit Jonatan Julien

Après avoir reçu tous les commentaires, le gouvernement Legault entend finaliser les analyses pour prendre une décision dans ce dossier.