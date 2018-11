Stephanie Rea, une porte-parole de la ministre de la Formation et des Collèges et Universités, en a fait l’annonce aujourd’hui. La délocalisation de la Faculté de droit de Windsor ne se poursuit pas , a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a identifié plusieurs projets qui ne correspondent pas aux priorités financières actuelles et la délocalisation de la Faculté de droit de Windsor en fait partie. Stephanie Rea, porte-parole de la ministre de la Formation et des Collèges et Universités