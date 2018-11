« Québec est une ville qui rime avec automobiles. On est une des villes qui a le plus d'autoroutes per capita, au Canada », affirme l'organisatrice de la marche Noémie Veilleux.

La manifestation qui au départ était prévue devant l'Assemblée nationale a été déplacée samedi, au parc de la Francophonie à 13 h 30 en raison de la chapelle ardente de Bernard Landry.

La Coalition régionale, qui regroupe des associations étudiantes de la Capitale-Nationale, espère mobiliser des centaines de participants.

« On est très conscient que nous ne sommes pas des urbanistes, pas des professionnels, mais les décideurs devraient prendre les mesures pour évaluer les conséquences que le troisième lien peut avoir. »

Les organisateurs interpellent aussi la Coalition Avenir Québec (CAQ) et son chef François Legault, qui a récemment déclaré que le climat serait au coeur de ses priorités.

« C'est vraiment le moment que M.Legault se préoccupe de l'environnement, on va voir s'il va le démontrer », ajoute la porte-parole.

Au même moment, une grande marche pour le climat aura lieu du côté de Montréal.