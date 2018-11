Un texte de Julien Lecacheur

Gabriel Mercier est serein et heureux. C'est en compagnie de ses deux enfants, Maurice et Marcel, qu'il rend visite à sa vingtaine de brebis.

Aujourd'hui fromager, il peut maintenant passer beaucoup de temps avec sa famille. J'étais parti six à sept mois par année, et ce, chaque année. Cette situation était difficile pour ma femme ainsi que pour les enfants, souligne-t-il, en parlant de son service dans la Marine royale.

Gabriel Mercier transmet le goût de la ferme à ses deux enfants. Photo : Julien Lecacheur

Au total, Gabriel Mercier a passé près de 10 ans dans les Forces armées canadiennes. Six mois après la naissance de son premier enfant, il décide de quitter la marine. Cela fait déjà trois ans, mais il n'a rien oublié de cette tranche de vie passée aux quatre coins du monde.

J'ai été chanceux de faire la sécurité pour les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, d'aller faire des missions en Écosse ou encore en Nouvelle-Zélande. J'ai aussi participé à une opération dans les îles Salomon. L'objectif était de se débarrasser de milliers d'explosifs datant de la Deuxième Guerre mondiale.

Photo de Gabriel Mercier durant sa mission aux Îles Salomon. Photo : Courtoisie de Gabriel Mercier

Le ferme : une nouvelle vie proche de sa famille

Aujourd'hui propriétaire avec sa femme de la Ferme Isle Saint-Jean, Gabriel Mercier confectionne des fromages et d'autres produits laitiers. Si le passage entre sa vie de militaire et celle à la ferme n'a pas été facile au début, il estime tout de même avoir réussi sa reconversion et s'être habitué à son nouveau métier.

On a eu l'opportunité de réaliser mon rêve de faire du fromage, puis de réaliser notre rêve à Derdrie et moi de grandir près de la famille, tout à bien fonctionné. Gabriel Mercier, fromager et ancien militaire

Gabriel Mercier a entre autres eu un coup de main de la part de l'armée canadienne dans cette transition. Pendant une semaine, il a suivi un cours d'entrepreneuriat à l'Université Dalhousie.

Gabriel Mercier travaille près de 80 heures par semaine dans son exploitation. Photo : Gabriel Mercier

L'armée : toujours dans un coin de sa tête

L'entreprise de Gabriel Mercier fonctionne, sa famille grandie et prospère. Pourtant, l'appel de la marine est toujours là.

Je m'ennuie beaucoup de la camaraderie. C'est difficile de passer des journées avec ses collègues à la vie très solitaire de la ferme. Heureusement, je communique toujours avec eux grâce à Facebook , déclare-t-il. Il parvient néanmoins à revoir certains d'entre eux, l'été notamment.

Cette passion pour l'armée l'a d'ailleurs poussé à franchir les portes du régiment de l'école Queen Charlottetown. Il participera prochainement à la création d'une nouvelle équipe de plongeurs dans la capitale provinciale.

Étant donné que je suis déjà qualifié comme superviseur, je suis allé voir et ils ont dit oui. Gabriel Mercier, propriétaire Ferme Isle Saint-Jean

Gabriel Mercier partait parfois des mois à l'étranger durant sa carrière de militaire. Il apprécie aujourd'hui le fait d'être tout le temps à la maison auprès de sa famille. Photo : Julien Lecacheur

Mais pas question pour Gabriel Mercier de retourner faire de longues missions. Il reprendra du service en tant que réserviste.

Un moyen pour lui de retourner dans l'armée, de transmettre son savoir et de travailler à la ferme tout en profitant au maximum de ses enfants et de sa famille, sa priorité.