Un texte de Jonathan Jobin

J'attendais ce moment depuis longtemps et je savais que ça s'en venait dans les derniers mois. On a pu finaliser le tout dans les derniers jours , raconte le résident de Québec, détenteur de deux ceintures de champion de l'organisation canadienne TKO.

Barriault a remporté ses six combats dans cette ligue et a remporté les ceintures chez les moins de 185 livres et les moins de 205 livres. Ses succès ont évidemment intrigué la UFC qui lui a finalement consenti un contrat de quatre combats. Ils étaient intéressés depuis un moment, mais il faut comprendre l'UFC a plusieurs autres combattants. C'est une grosse machine. Il fallait juste s'arranger pour avoir le bon timing et c'est ce qui a été fait , ajoute l'athlète de 28 ans, surnommé « Power Bar ».

Marc-André Barriault, lors d'un combat de l'organisation TKO Photo : Courtoisie / TKO MMA

Il devrait faire ses débuts dans l'octogone de l'UFC au début 2019 et s'attend à une année chargée. On n’a pas de date officielle, mais ça va commencer rapidement. Je vais être prêt pour ce scénario , mentionne Barriault.

On sait dans le milieu que tu as tes deux premiers combats pour faire bonne impression. Si ça va bien, j'espère pouvoir renégocier mon contrat dès le 3e combat. Je ne veux surtout pas manquer mon entrée ! Marc-André Barriault, combattant de l'UFC

La catégorie des 185 livres est très compétitive en ce moment, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Québécois a mis du temps à finaliser son premier contrat avec l'UFC. Le champion est Robert Whittaker et de sérieux aspirants comme Yoel Romero, Luke Rockhold et même Paula Costa poussent derrière.

Barriault est toutefois confiant de faire sa marque rapidement. C'est une division paquetée, mais ça bouge vite. On a vu des gars qui ont percé le top-15 ou le top-10 rapidement. Je n’ai jamais eu de combat facile et je ne m'attends pas à cela dans l'UFC non plus. [...] Je veux monter les échelons rapidement , affirme le combattant.

Marc-André Barriault est le 2e combattant d'AMM de l'Outaouais à accéder à l'UFC après Mark Holst, qui a participé à deux combats en 2010.