Les Canadiennes ont remporté vendredi soir leur laissez-passer pour la finale en s’imposant 3-0 contre la Finlande vendredi.

« On est au Canada, on joue pour le Canada, c'est vraiment une expérience exceptionnelle de pouvoir être ici, mais de gagner ce serait encore un événement incroyable », a confié l’attaquante canadienne, Mélodie Daoust.

Ce match important est une nouvelle occasion pour le Canada de prendre sa revanche contre les Américaines qui leur ont arraché l’or aux derniers Jeux olympiques de Pyeongchang.

Pour Mélodie Daoust, qui faisait partie de la formation aux JO, les émotions sont d'ailleurs toujours là.

« On l'a encore sur le cœur depuis la dernière finale qu'on a jouée contre elles. Il faut apprendre du passé et revenir plus fort. C'est vraiment important de finir premier, il n'y a comme pas d'autres options », a-t-elle affirmé.

Les Canadiennes ont manqué une première occasion de prendre leur revanche contre les États-Unis mercredi lors d'un match de la ronde préliminaire en s’inclinant par la marque 2 à 1.

« Contre les États-Unis, on n'a tout simplement pas joué 60 minutes de bon hockey, mais plus le match avançait, plus on a bien performé », a expliqué l’assistante-entraineuse, Caroline Ouellette.

Caroline Ouellette a par ailleurs mis de l'avant l’énergie dont a fait preuve la formation canadienne. « On a un très bon mélange de vétéranes et de jeunes joueuses. On a beaucoup de talent dans nos jeunes joueuses, puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles jouent déjà avec beaucoup de confiance. Et on a un bon noyau de nos vétéranes qui reviennent des Jeux olympiques, donc cette petite compétition interne va aider tout le monde à progresser », a-t-elle indiqué.

« On veut avoir un impact, on veut être des modèles de persévérance pour elles, on veut leur montrer que c'est possible de rêver grand puis d'atteindre leur rêve », a renchéri Mélodie Daoust.

Le match aura lieu samedi soir à 20 h (HNC) à Saskatoon.