Après une saison parfaite, les Mohawks de Humboldt tenteront de remporter le Championnat provincial à neuf joueurs 3A de l'Association sportive des écoles secondaires de la Saskatchewan, samedi en début d'après-midi.

Les joueurs de l’équipe de football de l’école secondaire de Humboldt ont dédié leur actuelle saison à leur ancien entraîneur et à deux anciens joueurs qui ont été tués ou blessés lors de la collision entre l'autocar des Broncos et un camion semi-remorque.

Tyler Bieber, qui avait aidé les Mohawks à s’entraîner et qui accompagnait les Broncos en tant qu’annonceur des matchs, est décédé dans la tragédie. Brody Hinz, qui a déjà joué pour les Mohawks se trouvait dans l’autocar en tant que statisticien des Broncos, ce dernier aussi n'a pas survécu à l'accident.

L’ancien quart-arrière des Mohawks, Morgan Gobeil, jouait pour les Broncos. Il a survécu à la collision, mais en ressort avec de graves blessures au cerveau notamment.

Il est évident que nous sommes encore en train de guérir de certaines des pertes que nous avons subies l’année dernière. Cory Popoff, entraîneur-chef des Mohawks

L’entraîneur-chef de l’équipe de football et directeur de l’école secondaire de Humboldt, Cory Popoff, confie que les Mohawks ont effectué un énorme travail d’équipe, tant par rapport à leur jeu sur le terrain, mais également afin de surmonter le deuil.

« Nous aimions tous Brody et Tyler, et nous tenons aussi profondément à Morgan et nous lui souhaitons un prompt rétablissement », ajoute-t-il en spécifiant que les footballeurs ont créé des liens à travers cette épreuve.

« Je pense vraiment qu'ils jouent l'un pour l'autre, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles nous nous débrouillons si bien sur le terrain », constate-t-il au sujet de la saison sans défaite de l’équipe.

Une façon de conserver la mémoire des victimes

La mère de Tyler Bieber, Marilyn Hay, assiste à tous les matchs des Mohawks. Elle souligne que c’est durant ces moments qu’elle se sent le plus proche de son défunt fils.

En côtoyant régulièrement les joueurs, elle ajoute que ça lui permet de réaliser l'importance qu'a eue son fils dans leur vie.

« Il était un ami, un entraîneur, les joueurs partageaient des choses avec lui », explique-t-elle.

Marilyn Hay raconte être venue à tous les matchs à domicile, ainsi qu’aux quarts de finale et demi-finales.

Je sentais que j’avais besoin d’être là. Je sentais que j’avais besoin que cette équipe sache qu’une part de Tyler était là. Je sens vraiment que lui et Brody les regardent d’en haut et qu’ils sont avec eux. Et je pouvais sentir Tyler avec moi. Marilyn Hay

Cette dernière sera d’ailleurs présente lors du match de championnat samedi. « Je veux qu’ils sachent qu’en l’ayant fait en mémoire des garçons, ils se sont rendus si loin, et que ces garçons auraient été tellement fiers d’eux », mentionne-t-elle.

Les Mohawks reçoivent les Devils de Lumsden dès 13 h (HNC).

Avec les informations de Bonnie Allen