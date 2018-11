Dans une entrevue avec Stéphane Leclair, elle raconte comment cette nouvelle opportunité dans sa carrière a pris forme avec l’annonce de sa participation à la deuxième saison The Launch, émission canadienne qui sera diffusée sur les ondes de CTV. « C’est l’occasion d’apprendre des meilleurs du milieu, d’être une éponge », explique-t-elle.

L’émission lui permet surtout d'être juge aux côtés de Scott Borchetta, qui a découvert Taylor Swift. C'est avec lui qu'elle aimerait concrétiser le rêve de sortir un album en anglais. « L’intérêt mutuel est présent. On a beaucoup de respect l’un pour l’autre et on s’entend bien. Mais c’est encore très nébuleux », raconte-t-elle.

Pour se présenter à un public anglophone pour la première fois, Marie-Mai compte proposer des compositions originales et non des traductions de ses chansons en français (hormis quelques titres d'Elle et moi).

Marie-Mai a pris le taureau par les cornes et a commencé à écrire en anglais. Dans les prochaines semaines, elle participera à des séances d'écriture avec les auteurs-compositeurs Alex Hope et Jon Levine.

En attendant que son rêve devienne réalité, Marie-Mai est en pleine promotion d'Elle et moi. Celle qui travaillait depuis le début avec son ancien conjoint Fred St-Gelais a trouvé en la personne du réalisateur britannique Oliver Som son nouveau compagnon de composition.

Le fait qu’il ne parle pas français a offert beaucoup de liberté à la Québécoise. « Il n’y avait pas de jugement, je pouvais écrire ce que je voulais. »

Cette liberté a aussi donné le vertige à une artiste qui dit avoir été totalement transparente.

Je n’ai pas peur d’avouer mes torts, je n’ai pas peur d’avouer mes faiblesses et de m’exposer complètement. Je ne pouvais pas faire un album qui parlait de jolies choses, je devais parler de ce j’ai vécu pour que les gens soient sur la même page que moi. Marie-Mai

Si la chanteuse, tant au niveau professionnel que personnel, a été très exposée au cours de sa carrière, Marie-Mai avoue que son côté Bouchard (son nom de famille) est peu connu. Elle souhaite le faire connaître un peu plus. « Je suis flamboyante, j’aime être sur scène et avoir des robes hallucinantes et être plus grande que nature, mais je ne suis pas que ça. Je suis insécure, je suis gênée, je n’aime pas parler fort en public, j’ai besoin d’être dans ma forêt à Sainte-Adèle, d’avoir ma bulle. Bouchard, c’est au cœur de qui je suis. »