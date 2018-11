Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Pour François Gauvin, professeur de chimie et responsable de la sécurité chimique à l’Université de Saint-Boniface, le nouveau centre est important.

En plus de permettre un entreposage sécuritaire des produits chimiques, le centre permet de les manipuler, de façon tout aussi sécuritaire, à leur réception et au moment de les expédier.

« Il y a des armoires spéciales pour conserver les produits dangereux et inflammables, et une autre salle pour stocker les produits dont on veut se débarrasser avant qu'ils ne soient collectés par des organismes spécialisés », dit-il.

Auparavant, explique-t-il, ces organismes devaient aller chercher ces produits dans plusieurs endroits sur le campus.

François Gauvin ajoute que pour entreposer les produits à un endroits sécuritaire, il fallait aussi procéder à un tri. « Maintenant, ils vont être directement entreposés en toute sécurité dans la nouvelle salle », explique-t-il.

Le centre comprend également un laboratoire de recherche botanique.

Le nouveau centre de l'USB comprend aussi un laboratoire destiné à la recherche botanique. Photo : Radio-Canada

Selon le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Alexandre Brassard, le nouveau laboratoire est un complément aux laboratoires de chimie et de microbiologie de l’université.

« Nos étudiants et nos professeurs pourront y faire des démonstrations. C’est également un espace qui va permettre de faire des recherches dans divers domaines, des expériences de biologie, de mycologie ou encore de biochimie », dit-il.

Le projet a coûté dans son ensemble près de 2 millions de dollars. La province du Manitoba y a investi 759 000 $, et le gouvernement fédéral, 698 000 $. L’Université de Saint-Boniface a injecté 478 000 $.

Les travaux de construction avaient commencé à l’automne 2017.