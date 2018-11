Un texte de Brigitte Dubé



La liste, qui figure dans ce livre publié il y a une dizaine d’années, comporte, entre autres, 3000 noms de jeunes qui se sont enrôlés pour la Deuxième Guerre mondiale. Les noms de 300 autres qu'elle a pu recueillir ont combattu lors de la Première Guerre mondiale.

Un groupe de soldat de Cascapédia : Byron Willett, Johnny St-Onge, Jack Coull, Sylvestre Boudreau, Percy Willett, Blair Coull, Otis Harrison et Randolph Steele Photo : courtoisie Kate Leblanc/Légion canadienne New Richmond

Depuis, elle a amassé environ 1000 autres noms de soldats, à tel point qu’elle songe à ajouter un deuxième tome à son livre.

Kate Leblanc, qui est anglophone, admet que sa liste est incomplète parce qu’elle comporte surtout des noms d’anglophones. Des francophones et des autochtones ont aussi risqué, voire donné leur vie dans ces conflits. Mais l’auteure tenait à faire cet exercice de mémoire, même si elle était consciente de ne pas pouvoir dresser une liste complète.

Des soldats canadiens servent une mitrailleuse dans les tranchées en France. Photo : Radio-Canada/Reportage sur la guerre de 1914-1918

Aller à la guerre… pour survivre

Elle mentionne qu’il n’était pas rare que des familles consentent à envoyer plusieurs de leurs fils à la guerre, cinq ou six dans certains cas. Elle cite le cas de la famille Patterson de Gaspé, qui a vu même sept de ses jeunes partir au front.

Plusieurs membres d'une même famille se portaient volontaires pour aller à la guerre. En haut : famille Dumas. En bas : famille McColm Photo : Kate Leblanc/Légion canadienne New Richmond

Mme Leblanc a été étonnée de constater que ces soldats, dont plusieurs étaient presque des enfants, ne partaient pas dans l'intention de sauver le monde.

Tous ceux à qui j’ai pu parler m’ont dit que le fait de participer à la guerre était une question de survie, dit-elle. Il y avait une crise économique et les jeunes voulaient améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille.

Anglophones ou francophones, ils m’ont tous dit la même chose : "J’avais besoin de manger et d’envoyer de l’argent chez nous". Kate Leblanc, auteure du livre Honouring Our Heroes

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas question d'envoyer un texto à sa belle. Il fallait écrire une lettre et la poster, sans trop savoir si elle allait se rendre. Exposition à la Société d'histoire et de généalogie de Matane Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Kate Leblanc en entrevue avec Isabelle Larose en 2016

Un passé ignoré

Kate Leblanc voulait s’adresser aux jeunes avec son livre. Je vais parfois dans les écoles et je demande aux enfants : " Savais-tu que ton grand-père avait été soldat? " , rapporte-t-elle. Je sors ma liste et lorsqu’ils voient des noms qu’ils connaissent, ils restent tout surpris!

Dieppe, France, 19 août, 2012, se tenait la cérémonie du 70e anniversaire en mémoire du débarquement de Dieppe. Plus du quart des troupes canadiennes engagées dans cette opération y périrent. Photo : Getty Images/Charly Triballeau

L’auteure se désole de voir à quel point ce pan de l’histoire est ignoré. Dans les familles, ce n’est pas un sujet qui se discute , remarque-t-elle. Généralement, ceux qui sont allés à la guerre n’aiment pas en parler. Ils commencent à en parler quand ils vieillissent ou quand ils ont pris un petit coup, lance-t-elle avec un petit sourire.

Une culture familiale

La participation à la guerre a toujours fait partie de la vie de Kate Leblanc. Son père et sept de ses oncles sont allés au front pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Tous mes oncles sont revenus vivants sauf un qui était pilote. Son avion s’est écrasé en 1944 en Hollande. Kate Leblanc, auteure du livre Honouring Our Heroes

Chaque dimanche, on allait passer une partie de l’après-midi à la Légion , raconte-t-elle.

Deux des sept oncles de Kate Leblanc qui ont combattu à la Deuxième Guerre mondiale Photo : Kate Leblanc/Légion canadienne New Richmond

Quand j’étais jeune , ajoute-t-elle, on me racontait que pour la Deuxième Guerre mondiale, au prorata de la population, le Québec avait enregistré le plus grand nombre de soldats. Pour la Baie-des-Chaleurs aussi, j’en suis convaincue. La proportion de soldats était très élevée pour notre petite population. Mais je n’ai jamais pu trouver de chiffres précis là-dessus.

Des vêtements portés par les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. Exposition à la Société d'histoire et de généalogie de Matane. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Selon Mme Leblanc, c’étaient presque tous des volontaires. C’est dommage qu’au Québec, l’idée que les soldats étaient conscrits soit largement répandue alors que nos soldats étaient presque tous volontaires , avance-t-elle.

Des noms à tirer de l'oubli

Charles Leblanc de New Richmond, Première Guerre mondiale Photo : Kate Leblanc/Légion canadienne New Richmond

L’idée du livre lui est venue au moment où il a fallu vendre l’édifice de la Légion de New Richmond. Je devais nettoyer et sortir tous les documents , se souvient-elle. J’ai trouvé des dossiers d’anciens combattants. Je cherchais une liste, mais il n’en existait pas. J’ai commencé avec ce que j’avais, puis j’ai demandé aux autres légions de la Baie-des-Chaleurs.

Puis, des gens ont commencé à lui envoyer d’autres noms pour compléter sa liste.

En Europe sur les traces des Gaspésiens disparus

Mme Leblanc a pu allonger cette liste lorsqu’elle est allée en Europe l’an dernier. Elle a visité des champs de bataille et des cimetières en France, entre autres à Dieppe et à Vimy, et en Hollande.

Le cimetière canadien de Bergen en Hollande Photo : Kate Leblanc

J’avais entendu l’histoire de mon oncle Leonard à Dieppe , raconte-t-elle. Après le fameux raid en 1942 [qui a provoqué la mort de 916 soldats selon le site des vétérans du Canada], il a survécu parce qu’il s’était réfugié dans un bâtiment en ruines. Finalement, des membres de la Résistance française sont venus le sauver et l’ont ramené en Angleterre par bateau. Il n’a jamais voulu parler de ça. Un de ses amis en a parlé et c’est là que j’en ai appris un peu. J’ai des souvenirs de ça alors que j’avais juste cinq ans, raconte-t-elle. Il faisait des cauchemars. Je l’entendais crier et j’avais très peur. Quand je suis allée à Dieppe, en voyant la falaise, j’ai compris pourquoi. C’était complètement stupide d’envoyer des soldats là.

La falaise de Dieppe, en Normandie Photo : Kate Leblanc

Partout où je suis passée, j’ai beaucoup pleuré. J’ai inscrit mon nom et j’ai écrit " Avec tout l’amour de la Gaspésie ". Kate Leblanc, auteure du livre Honouring Our Heroes

Mme Leblanc a été surprise de voir à quel point il y avait beaucoup d’écoliers, des jeunes élèves et des étudiants plus vieux. Là-bas, les gens sont très reconnaissants des efforts des Canadiens , dit-elle.

Kate Leblanc s’est aussi rendue en Hollande où les soldats canadiens sont aussi considérés comme des héros.