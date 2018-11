La plupart des établissements qui ne fournissent pas des services essentiels n’ouvriront leurs portes qu’à partir de 13 h, conformément à la loi provinciale sur le jour du Souvenir. Cela sera notamment le cas des détaillants, des centres commerciaux, des magasins d’alcool, des salles de spectacle et de cinémas.

Le magasin d’alcool de Cityplace sera toutefois fermés toute la journée du 11, mais reviennent à leurs horaires habituels le 12 novembre.

Ce qui demeure ouvert toute la journée : les entreprises qui offrent des repas préparés et des services aux établissements d’hébergement,

les services de soins de santé professionnels,

les services vétérinaires,

les services liés à l’offre de médicaments, appareils chirurgicaux et préparations pour nourrissons,

les pompes à essence,

les services de pièces automobiles pour réparations d’urgence.

Les bureaux municipaux seront fermés le lundi 12.

Transports en commun

Les autobus rouleront selon leur horaire habituel du dimanche le 11, mais s’arrêteront dans un endroit sûr à 11 h pour observer une minute de silence.

Les anciens combattants et les membres actifs des Forces armées canadiennes, y compris les cadets et les réservistes, ainsi que l’accompagnateur de leur choix, bénéficieront d’un service gratuit. Il leur suffira de porter un signe d’appartenance militaire ou de présenter leur carte au moment d’embarquer.

Ordures, recyclage et décharge

Puisque le jour du Souvenir tombe un dimanche, la collecte des déchets, du recyclage et des résidus de jardin sera maintenue selon les horaires habituels.

Pour les articles plus importants :

le dépotoir du chemin Brady sera fermé dimanche, et ouvert lundi de 5 h 30 à 20 h;

le dépôt « 4R » du chemin Brady sera fermé dimanche, et ouvert lundi de 8 h à 20 h;

le dépôt « 4R » de l’avenue Pacific sera fermé dimanche de 9 h à 17 h, et ouvert lundi de 10 h à 18 h.

Les dépôts « 4R » sont des kiosques où les Manitobains peuvent déposer les matériaux recyclables, réutilisables, compostables ou en état vendable qui ne peuvent pas être récupérés dans un bac de recyclage traditionnel.

Loisirs municipaux

Les centres de loisirs municipaux et les piscines intérieures seront fermés le 11, sauf les piscines Margaret-Grant et Pan Am (elles ouvriront à partir de 13 h) et le complexe récréatif Cindy-Klassen (ouvert à partir de 14 h).

Les horaires habituels reprennent le lundi 12.

Bibliothèques

Les bibliothèques municipales seront fermées les 11 et 12 novembre.

Il est à noter que la Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba participe, quant à elle, jusqu'au 13 novembre à une exposition intitulée « À la fin de la guerre : Les journaux du Manitoba relatent les derniers jours », composée de journaux datant de la période de l'armistice.

Direction des fourrières

La Direction des fourrières ainsi que les services de contrôle des animaux de la Ville de Winnipeg seront fermés dimanche, et ouverts de 12 h à 17 h lundi.

Cimetières

Les cimetières Brookside, Saint-Vital et Transcona sont ouverts lundi de 8 h à 16 h 30. Par contre, les bureaux des cimetières resteront fermés lundi.

Direction du stationnement

Les bureaux de la Direction du stationnement de Winnipeg seront fermés lundi.