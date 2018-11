Un texte de Tanya Neveu

La Première Nation de Long Point estime qu'elle a été exclue des discussions relativement au transfert des terres appartenant aux Oblats qui se trouvent aux limites du territoire de Winneway.

Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée ont un pied-à-terre à Winneway depuis des décennies.

Un bail avait d'ailleurs été signé entre les Oblats et le gouvernement provincial en 1951.

Le dernier père oblat a toutefois quitté la communauté de Winneway, comme l'explique le chef de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias.

Des pourparlers concernant le transfert seraient toutefois déjà en cours entre les Oblats, le gouvernement provincial et le fédéral.

La communauté de Long Point n'a pas été invitée à la table de discussion, ce qui irrite le chef Steeve Mathias.