Le trait prolongé de Radio-Canada

À l'approche de la nouvelle année, rendons hommage à la doyenne des émissions de la Société Radio-Canada. C'est la plus ancienne émission de la radio, la plus brève aussi. Inscrite au menu quotidien de la grille horaire, elle a été diffusée sans interruption sur les réseaux français et anglais jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du signal horaire officiel du Canada!