La structure emblématique a été repeinturée à l’initiative du propriétaire, l’homme d’affaires Dario Zulich.

C’est mon cadeau à la ville , déclare M. Zulich, en entrevue avec CBC. Je voulais m’assurer que ça ne nous embarrasse pas en tant que ville.

Divers projets de transformation de l’ancien château d’eau, dont un restaurant, ont déjà été proposés, mais ils ne se sont jamais concrétisés. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Une nouvelle image

M. Zulich confirme qu’il planifie repeinturer entièrement le réservoir avec le mot « Sudbury » l’an prochain.

Je veux consulter la communauté et faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Je veux l’illuminer de différentes couleurs avec des DEL.

Il invite les Sudburois à le contacter par courriel avec leur suggestion pour le nouveau visage du château d’eau.

Une signification politique

Le terme « SKODEN », dérivé de l’anglais « Let’s go then » (allons-y, alors), est un terme de ralliement politique, utilisé principalement par la communauté autochtone.

Je ne connais pas bien ce que le terme veut dire ou pourquoi on l’a inscrit là-haut , avoue M. Zulich. Je sais juste qu’il était là et maintenant il ne l’est plus.

Plus sécuritaire

M. Zulich dit avoir pris des mesures pour que d’autres actes de vandalisme ne se produisent pas.