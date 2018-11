Il y a sept ans, Randall Hopley était entré dans une demeure de Sparwood, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, et avait kidnappé le garçon, alors âgé de trois ans. Il avait finalement retourné l’enfant à ses parents quatre jours plus tard.

Le coupable a été condamné à six ans de prison pour enlèvement et à un an pour entrée par effraction.

Jeudi, le Service de police de Vancouver a lancé un avertissement indiquant que Randall Hopley vivait maintenant dans la ville et qu’il représentait toujours un risque pour les jeunes garçons.

Le père de la victime affirme qu’il est inquiet de savoir que Randall Hopley a été libéré, mais assure que son fils, qui a maintenant 10 ans, se porte bien.

Un délinquant à contrôler

Lors du prononcé de la peine, Randall Hopley avait été déclaré délinquant à contrôler par le juge.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a déclaré jeudi qu’il présentait toujours un risque de récidive élevé.

L’institution fédérale indique que Randall Hopley fait l’objet d’une ordonnance de surveillance d’une durée de 10 ans afin de limiter les risques et de s’assurer qu’il respecte ses conditions de libération. Celles-ci incluent un couvre-feu et l'interdiction de se trouver en présence d’un enfant de moins de 16 ans.

Randall Hopley vivra dans une maison de transition, selon la police de Vancouver, qui n’a pas précisé à quel endroit se trouve l’établissement en question.

Avant l’enlèvement, Randall Hopley avait déjà été reconnu coupable d’agression sexuelle sur des enfants, alors qu’il vivait dans un foyer d’accueil.