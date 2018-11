Un texte d’Eric Le Reste, de Second regard

Vaudreuil-Dorion, une municipalité de 38 000 habitants en banlieue de Montréal, va à l’encontre de la haine, à coup de culture et de rencontres artistiques. L'idée est venue de Michel Vallée dès son arrivée en poste comme directeur du service des loisirs en 2009.

Face au changement démographique important que vivait Vaudreuil-Dorion, il a proposé aux élus de résoudre des problèmes éventuels, avant même qu'ils ne se manifestent. En voyant une trentaine de propriétés être achetées par des personnes d'origine pakistanaise dans un quartier de la ville, certains craignaient la formation de ghettos et une réaction négative de la population face à l'arrivée des nombreux immigrants.

Le projet de Michel Vallée était très simple : faire en sorte que les résidents de Vaudreuil-Dorion se rencontrent, se parlent et brisent le mur des préjugés.