Un texte de Michel Bolduc

Durant la campagne, M. Ford avait promis d'offrir à partir de 2019 une prestation annuelle pour la garde d'enfants variant selon le revenu familial :

Maintenant qu'ils sont au pouvoir, mais faisant face à un déficit qu'ils chiffrent à 15 milliards de dollars, les progressistes-conservateurs ne veulent pas préciser à partir de quand une prestation sera offerte. Ils ne veulent pas préciser non plus si le crédit d'impôt promis sera amputé.