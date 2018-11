Déjà huit projets ont été sélectionnés et financés par Développement économique Canada (DEC), dont l’initiative sur les partenariats stratégiques de l’Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite pour les communautés mi’gmaques de Gespeg et de Gesgapegiag, et des Malécites de Viger.

Ce partenariat autochtone pour la gestion des pêches a reçu 2,7 millions de dollars.

Ottawa versera aussi 10 millions de dollars sur deux ans pour permettre aux clubs de motoneige et de ski de fond ainsi qu’aux entreprises du secteur touristique d’acquérir de l’équipement pour l’entretien des sentiers de motoneige ou de ski de fond.

La Stratégie, issue d’un processus de consultations, retient quatre secteurs prioritaires, soit l’innovation et les technologies propres, la croissance et les exportations, l’entrepreneuriat et le talent ainsi que la croissance dans les régions.