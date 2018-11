Un texte de Louis Gagné

Les amateurs pourront entendre des chansons qui n’ont pas été jouées en concert depuis des lustres telles que Flight Of Icarus, Sign Of The Cross et The Clansman.

Les classiques qui ont fait la réputation du sextuor anglais seront également au rendez-vous. Les titres The Trooper, 2 Minutes To Midnight, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark, Run To The Hills et Hallowed Be Thy Name, entre autres, retentiront entre les murs de l’amphithéâtre de Québec.

Il s’agira de la 19e visite de la « Vierge de fer » dans la capitale québécoise. Le dernier passage d’Iron Maiden à Québec remonte au 16 juillet 2017, lors de la tournée mondiale Books of Souls.

Avant de débarquer à Québec, les Britanniques feront un arrêt à Montréal le 5 août.

Le bassiste et membre fondateur du groupe, Steve Harris, était à Québec pas plus tard que dimanche dernier. Le musicien s’est produit à l’Imperial Bell, où il a présenté son premier album solo, British Lion.