Un texte de Julie Larouche



Dans une grande salle lumineuse, plusieurs groupes d'enfants sont attablés autour de leur création. On y retrouve des morceaux de laine, des plumes, de la fourrure de castor et des perles de bois. Ils participent à un atelier pour découvrir certaines techniques d'artisanat traditionnelles.

On a proposé un projet qui rapproche Saint-Prime et Mashteuiatsh autour des arts, parce que c'est ça qui permet de souder les gens. Lionel Barbot, coordonnateur du projet

Émilie Desmeules montre aux élèves des techniques d'artisanat. Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

L’atelier est présenté par deux artistes accomplies dans leur domaine.

On a une artiste de la communauté, Sonia Robertson, qui a fait des expositions dans plusieurs pays du monde. Et on a une artiste de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Émilie Desmeules qui est designer de vêtements et qui peut comprendre le lien à la fourrure qu'ont eu les premiers arrivants , mentionne le coordonnateur du projet, Lionel Barbot.

Je leur fais faire des carrés de feutrage. Ce que j'aime de cette technique, c'est qu'elle laisse beaucoup de place à la créativité. Ça ressemble beaucoup à la peinture. On vient placer les morceaux de laine, la matière, comme on donnerait un coup de pinceau , explique Émilie Desmeules.

Des morceaux de laine étendus sur une table. Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

Des pièces de feutre colorées suspendues dans la salle de classe Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

La Corporation du Bedeau, qui chapeaute le projet, a reçu une subvention de 25 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et de la MRC Domaine-du-Roy pour concrétiser le tout.

Deux jeunes participants collaborent ensemble pour leur projet. Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

Un atelier qui fait grandir

L’expérience est d'une grande richesse pour les jeunes que nous avons rencontrés, qui apprécient ce travail en équipe.

On est deux villages proches et finalement on ne se connait pas bien. Ce projet, c'est pour essayer de se réunir, pour se connaître mieux , souligne avec une grande sagesse Coralie Lapointe, une élève de l'École Jeanne-Mance de Saint-Prime.

Des élèves mettent la main à la pâte pour faire avancer leur projet d'artisanat. Photo : Radio-Canada/Julie Larouche

Tout ce beau monde se retrouvera au Vieux-Couvent de Saint-Prime le 17 janvier pour le vernissage de l'œuvre d'art et pour un spectacle de Shauit, un auteur-compositeur-interprète originaire de Maliotenam.