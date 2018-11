Un texte de Jérôme Labbé et Julie Marceau

Ensemble Montréal avait annoncé il y a deux semaines la candidature de ce responsable communautaire pour tenter de succéder à l'ex-mairesse de l'arrondissement, Chantal Rouleau.

Or, « Theo Vecera, suivant les ordres de son médecin, a dû retirer subitement sa candidature », a fait savoir le parti par communiqué vendredi.

« C’est une situation urgente et imprévue qui m’attriste au plus haut point, écrit le principal intéressé. Toutefois, je demeure persuadé qu’Ensemble Montréal a la meilleure équipe pour les citoyens de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et j’ai l’intention de soutenir le nouveau candidat autant que ma santé le permettra. »

L’arrondissement ne peut pas se permettre d’élire un maire sous la bannière Projet Montréal, qui ne comprend pas la réalité des gens d’ici. Theo Vecera

Son remplaçant sera Manuel Guedes, un ancien conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-aux-Prairies, qui a porté les couleurs de l'Équipe Denis Coderre pour Montréal de 2013 à 2017. M. Guedes a été battu de peu à la dernière élection par Lisa Christensen, qui a eu besoin d'un dépouillement judiciaire pour être confirmée dans ses fonctions.

Manuel Guedes est le nouveau candidat d'Ensemble Montréal dans RDP-PAT. Photo : Ensemble Montréal

Sa principale adversaire, cette fois, sera Caroline Bourgeois, une ancienne conseillère d’arrondissement de Vision Montréal, qui a également a été chef de cabinet de Chantal Rouleau de janvier 2017 à août 2018. Elle se présente cette fois pour Projet Montréal.

Le vote aura lieu le 16 décembre prochain.

Cette élection partielle a été rendue nécessaire par l'élection de Chantal Rouleau à l'Assemblée nationale. Réélue sous la bannière de l'Équipe Coderre en novembre 2017, Mme Rouleau avait annoncé l’hiver dernier qu'elle serait candidate pour la CAQ le 1er octobre dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Élue députée, elle a été nommée deux semaines plus tard ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la métropole.

Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, détient la majorité au conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. La mairesse suppléante, Suzanne Décarie, est également issue de cette formation politique.

