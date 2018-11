Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Les autorités de Peel reconnaissent que la région est une plateforme importante des activités illégales associées au vol des marchandises; elles aimeraient bien se passer de cette réputation.

La région est effectivement névralgique, puisqu'elle abrite l'aéroport Pearson pour le fret aérien et la majorité du cargo transite par l'autoroute 401 entre l'Ontario et le Michigan.

La police régionale de Peel affirme que la marchandise volée est revendue illégalement pour financer le crime organisé au pays.

À lire aussi : Les camionneurs mènent l'enquête à l'aide de Facebook

Selon l'Association des camionneurs de l'Ontario, les produits dérobés vont des biens électroniques jusqu'aux boîtes de nourriture. Le problème touche les commerçants, les détaillants et les consommateurs.

La valeur totale de la marchandise perdue : 5 milliards de dollars par année.

Les intervenants affirment qu'il est toutefois impossible de déterminer le nombre de vols par année, parce que certaines compagnies ne les rapportent pas aux autorités. Ces entreprises s'inquiètent pour leur réputation auprès de leurs clients. Elles craignent aussi de voir le coût de leurs assurances augmenter.

Des dépliants multilingues

Les dépliants sont offerts en quatre langues. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Nadeau

La police distribuera deux dépliants en quatre langues (anglais, hindi, ourdou et punjabi, soit les langues les plus parlées par les camionneurs dans la région de Peel) pour sensibiliser les camionneurs au problème et leur indiquer la marche à suivre si on vole leur cargaison.

Le groupe Échec au crime participe aussi à cette campagne; il invite d'ailleurs les Canadiens à dénoncer dans l'anonymat toute activité suspecte dans leur entourage.