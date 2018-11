Un texte de Jean-Philippe Martin

Le quart-arrière du Rouge et Or met ainsi la main sur le trophée Jeff Russel pour une troisième fois de sa carrière, lui qui l’avait emporté à son année recrue en 2014.

En plus de dominer le RSEQ pour les gains par la passe et les passes de touché avec 18, le joueur de cinquième année a fracassé deux records québécois.

Ses 70 passes de touché en carrière lui ont permis de devancer la marque de 68 établie par Jérémi Roch de l’Université de Sherbrooke en 2015.

Hugo Richard est aussi devenu le premier de l’histoire du football universitaire au Québec à réussir plus de 60 passes de touché en plus d’inscrire 30 majeurs par la course.

Quatre autres honneurs individuels

Sans surprise, Mathieu Betts a été choisi meilleur joueur de ligne défensive. Betts a inscrit son nom dans le livre des records du RSEQ avec 35,5 sacs du quart en carrière.

Le receveur Vincent Forbes-Mombleau a reçu le titre de recrue de l’année alors que le demi-défensif Maxym Lavallee a été nommé recrue défensive de l’année.

Glen Constantin, qui a mené le Rouge et Or à la septième saison régulière parfaite de son histoire est l’entraîneur de l’année au Québec.

Plus de détails à venir