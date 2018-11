Disney Plus (écrit Disney+ sur le logo) : voilà le nom du futur concurrent de Netflix, tel que l’a dévoilé le grand patron de Disney, Bob Iger. C’est aussi à cette occasion qu’ont été donnés les détails sur les séries autour de Loki et Cassian Andor.

Dans le premier cas, Tom Hiddleston reprendra le rôle du frère adoptif (et ennemi) de Thor, après l’avoir a tenu à plusieurs reprises dans des films sur les Avengers et le héros au marteau. On ne sait pas encore à quelle période se dérouleront les aventures du dieu de la tromperie.

Diego Luna retrouve lui aussi un costume déjà porté. Après l’avoir incarné dans le film Rogue : une histoire de Star Wars (2016), il jouera de nouveau le capitaine Cassian Andor, espion débrouillard de l’Alliance Rebelle.

Cassian Andor (Diego Luna) dans une scène de Rogue One : une histoire de Star Wars Photo : Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd. via AP

Ces péripéties inédites précéderont les événements vues dans le long métrage. « Nous avons une aventure fantastique qui nous attend. Ce nouveau format est excitant. Il nous donnera la chance d’explorer plus en profondeur le personnage », a expliqué l’acteur mexicain dans un communiqué.

Il s’agit de la deuxième série autour d’un personnage de Star Wars développée pour Disney Plus. Début octobre, une fiction intitulée The Mandalorian, centrée sur un des guerriers masqués du même nom, a été annoncée.

La plateforme de Disney devrait être lancée durant la deuxième partie de 2019, a indiqué Bob Iger.