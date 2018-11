Une dizaine de personnes ont bloqué l'accès au centre de distribution de Rimouski en fin d'après-midi jeudi.

Les travailleurs seront en grève jusqu’à 16h vendredi, mais ignorent pour l'instant si elle se prolongera au-delà de ce délai.

Pendant ce temps, la livraison et le ramassage du courrier et des colis sont interrompus.

Les employés de Postes Canada sont en grève tournante depuis 16h à Rimouski. Ils bloquent actuellement l'entrée au centre de distribution près de l'Avenue Sirois. #icibsl pic.twitter.com/l6KBqWBVcD — Édith Drouin (@Edith_Drouin) 8 novembre 2018

Les points en litige entre la partie patronale et le syndicat touchent notamment la santé et la sécurité au travail en plus des horaires et des heures supplémentaires.

Notre job s'est beaucoup transformée, on était des livreurs de lettres, maintenant on est des livreurs de colis. Donc il faut adapter la job à tout ça. Danick Proulx, président de la section locale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Par ailleurs, une vingtaine de municipalités du Bas-Saint-Laurent ont été touchées jeudi par la grève tournante de Postes Canada. Rivière-du-Loup et Matane ont formé des lignes de piquetage devant les établissements.