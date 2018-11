Selon le nouveau ministre des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski, c’est une manière de remercier les forces canadiennes de leurs services.

Ces héroïnes et héros méritent notre gratitude et notre respect et c’est un petit geste qui nous aide à montrer notre reconnaissance , a déclaré le ministre dans un communiqué de presse.

Le premier ministre Doug Ford a aussi annoncé des consultations concernant une ligne d’assistance aux familles de militaires qui emménagent en Ontario.

Cette ligne offrira des renseignements sur les programmes et services offerts par la province.