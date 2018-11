un texte de Julie Landry

Le premier ministre John Horgan croit qu’il est temps de moderniser le système actuel, comme de nombreux Britanno-colombiens le lui demandent, dit-il.

D’après lui, un système de représentation proportionnelle serait plus juste, et plus diversifié et plus inclusif, avec un nombre accru de députés.

Il croit aussi que les femmes seraient plus portées à se lancer en politique, « si on retire la confrontation et l’hyperpartisanerie, telle que vous les voyez ce soir », a-t-il lancé.

Un processus trop compliqué?

Le chef libéral a laissé une porte ouverte à un système de représentation proportionnel, mais seulement si c’est une nouvelle assemblée des citoyens qui choisit le système et si les électeurs peuvent se prononcer pour ou contre l'unique système proposé lors d’une élection générale.

Le système actuel fonctionne bien, selon le chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson. Photo : Radio-Canada

À son avis, les options actuelles comportent trop d'éléments inconnus.

Nous ne connaissons pas les frontières des circonscriptions, nous ne savons pas combien de votes nous aurons, combien de députés nous aurons et nous ne savons pas comment les votes seront distribués dans la province. Andrew Wilkinson, chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique

M. Horgan croit que c’est la peur du changement qui motive M. Wilkinson à rejeter la représentation proportionnelle.

Des dizaines et des dizaines de pays progressistes, partout dans le monde, utilisent la représentation proportionnelle pour choisir des gouvernements stables et progressistes et on n’a pas vu la fin du monde. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

John Horgan dit faire confiance aux électeurs. Selon lui, ils sauront comprendre les différentes options du référendum pour faire leur choix. Photo : Radio-Canada

M. Horgan dit faire confiance aux électeurs qui liront les options et voteront.

M. Wilkinson s’inquiète toutefois du faible taux de participation. Jusqu’à présent, seulement 2 % des votes sont arrivés aux bureaux d’Elections BC.

Les résultats du vote sont exécutoires, quel que soit le taux de participation au référendum. Donc, même s’il y a une faible participation, si la moitié de ceux qui ont choisi d’y participer optent pour la représentation proportionnelle, le système actuel sera modifié.

Les Britanno-Colombiens ont jusqu’au 30 novembre pour voter. Ils peuvent déposer leur bulletin de vote dans un centre de service d’Elections BC ou l’envoyer par courrier.

Elections BC doit recevoir les bulletins avant le 30 novembre, à 16 h 30.