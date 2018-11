Un texte de Fannie Bussières McNicoll

Ne restent plus, dans la division des avions commerciaux de Bombardier, que les avions régionaux de la CRJ Series, en grande partie assemblés au Québec. Et rien ne garantit qu'ils ne seront pas les prochains à être mis de côté par le président du géant de l'aviation canadienne, Alain Bellemarre.

Déjà lors de l'annonce de son plan de redressement quinquennal présenté en 2015, Alain Bellemarre avait parlé d'une stratégie qui misait sur les occasions de croissance de sa division d'avions d'affaires. La décision de vendre ses Q400 à l'entreprise canadienne Longview Aviation Capital Corp. pour 300 millions de dollars était donc une décision logique dans le contexte actuel, selon le spécialiste de l'industrie aéronautique, Mehran Ebrahimi.