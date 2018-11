Un financement qui stagne et une charge de travail accrue sont pointés du doigt dans cette lettre datée du 26 septembre 2018, où Martine Bouchard mentionne un « engorgement chronique ».

« Les conséquences d'un accès insuffisant aux soins intensifs néonataux peuvent aller d'un trouble physique et neurologique profond à des problèmes sociaux et d'apprentissage », lit-on dans la lettre que le NPD a présentée jeudi, lors de la période de questions à l'Assemblée législative du Manitoba.

Le financement de l’unité néonatale de soins intensifs n’a pas augmenté depuis le début de la décennie, alors que le nombre de bébés admis au service a crû de 7,5 %, indique la lettre.

On y lit également que les infirmières sont dispersées, ce qui conduit à des heures supplémentaires obligatoires.

Celles-ci auraient culminé à près de 800 chaque deux semaines cet été, ce qui représente plus du double de n’importe quelle période de deux semaines en 2017.

La lettre fait également référence à quatre décès néo-nataux, affirmant qu’ils pourraient résulter du manque de personnel. L’Hôpital Saint-Boniface précise que ces décès remontent à une période entre 2009 et 2012.

Quant à l'ORSW, il déclare qu'aucun d’entre eux n'est lié à des problèmes de ressources ou de personnel.

3,2 millions $ de financement

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a souligné en chambre l’inaction du gouvernement précédent alors que ces problèmes s’aggravaient et a affirmé que son gouvernement y apporte une réponse.

Mercredi, la province a annoncé un investissement de 3,2 millions de dollars pour embaucher 30 nouveaux infirmiers et infirmières et financer 11 lits supplémentaires dans les unités néonatales de Saint-Boniface et du Health Sciences Centre à Winnipeg.

Ce financement devrait grandement contribuer à alléger la pression exercée sur l’unité, selon un porte-parole de l’Hôpital Saint-Boniface.

Pour sa part, le chef du NPD, Wab Kinew, cite la lettre comme un exemple supplémentaire des compressions budgétaires réalisées par le gouvernement conservateur dans le système des soins de santé.

D’après le chef libéral Dougald Lamont, la province ne devrait pas écarter les préoccupations du personnel à propos des heures supplémentaires obligatoires en affirmant que le taux global est en train de chuter.

« C'est comme appeler le 911 et dire "ma maison est en feu", et que l'opérateur répond : "eh bien, les incendies sont en moyenne en baisse" », a-t-il déclaré.

Du côté du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, la présidente Darlene Jackson, estime que le financement ne couvre que les nécessités de base sans diminuer la pression subie par les travailleurs.

« Ils ont pris du retard pendant des mois et maintenant, ils se félicitent de fournir un financement minimal en période de crise », regrette-t-elle.