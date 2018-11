Ildefonso Guajardo a déclaré que la signature aurait lieu lors du 13e Sommet du G20, qui aura lieu les 30 novembre et 1er décembre à Buenos Aires.

« Ce qui est clair, c'est que la signature aura lieu le 30 novembre », a dit M. Guajardo.

L'annonce du ministre, aussi négociateur de l'accord, contredit toutefois les propos du sous-ministre mexicain du Commerce, Juan Carlos Baker.

Ce dernier, de passage à Ottawa en octobre dernier, avait déclaré qu'il n'y aurait pas de signature de l'Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) tant et aussi longtemps que Washington continuera d'imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium.

À l'instar du Canada, le Mexique s'oppose aux tarifs douaniers imposés sur l'acier et l'aluminium par les États-Unis, qui invoquent des raisons relatives à la « sécurité nationale » pour justifier ces sanctions.

Après plus d'un an de négociations pour réorganiser l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les États-Unis et le Canada ont conclu un accord de dernière minute en septembre. Le Mexique et les États-Unis avaient déjà conclu un accord bilatéral.