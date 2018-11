Un texte de Jacqueline Landry

La pétition a été, lancée le 23 octobre dernier par Carl Cenerelli, un élève de 10e année de l'École André-Piolat de North Vancouver qui a participé à la Grande Traversée en 2017 et 2018.

Elle a été envoyée au nouveau conseil d'administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique dans le but de faire infirmer la décision de l'ancien conseil.

Je demande au nouveau CA du CSF de reconsidérer leur soutien à ce projet. Carl Cenerelli, élève de 10e année de l'École André-Piolat

Le CSF a, en effet, décidé de mettre fin au Relais cycliste pancanadien pour créer une nouvelle formule, organisée en partenariat avec Cycling BC, qui doit s’adresser aux jeunes de 11e et de 12e année des écoles francophones de la Colombie-Britannique.

Édition 2018 de la Grande Traversée Photo : La Grande Traversée

Dans une lettre ouverte, Carl Cenerelli rappelle que la fin de la Grande Traversée a créé une onde de choc parmi ceux qui ont investi leur énergie dans l'événement au cours des 6 dernières années.

Un projet aussi enrichissant que LGT ne doit pas être annulé; il ne faut pas que la 6e édition soit sa dernière. Carl Cenerelli, élève de 10e année de l'école André-Piolat

Une cinquantaine de signataires de la pétition ont ajouté des commentaires, dont Sébastien Pigeon, qui soutient que des aventures comme la Grande Traversée ne devraient pas être mises au rancart.

Ça change la vie des jeunes. Les participants n'arrêtent pas d'en parler. Sébastien Pigeon

« J'ai vu mes élèves se dépasser, raconte de son côté Patricia Rivard, une chef d'équipe en 2017 pour la Grande Traversée, s’entraider, s’encourager, se motiver et créer des liens et des amitiés qui resteront à

jamais gravées dans leur mémoire et leur cœur. L’aventure, conclut-elle, ne peut pas se terminer ainsi. »

LGT, c’est bien plus que du vélo, c’est une famille, des saines habitudes de vie, de la persévérance, des dépassements de soi, c’est une expérience incroyable, inoubliable et surtout irremplaçable. Patricia Rivard, cheffe d'équipe lors de l'édition 2017 de la Grande Traversée