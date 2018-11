Constatant un manque d’intérêt des autorités pour cet enjeu, les bénévoles de l'organisme sans but lucratif Drag the Red parcourent les berges des rivières à la recherche des dépouilles d’hommes et de femmes autochtones.

L’initiative est toutefois menacée puisque le bateau qu’ils utilisent nécessite des réparations à hauteur de 8000 $.

En ayant eu vent par le biais du réseau social Facebook, Erika Chernik, une étudiante en 2e année à l’Université de Saint-Boniface, a proposé à ses camarades de lancer une collecte de fonds.

L'objectif est de récolter 1000 $ et ils en sont déjà à la moitié, se réjouit-elle.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que ces élèves s’engagent pour aider la communauté. Ils avaient déjà récolté 700 $ en deux semaines pour le Mama Bear Clan.

Nous sommes tous [de] futurs enseignants alors je crois que nous voulons tous changer le monde d’une façon ou d’une autre. Erika Chernik

C’est le cours « Perspectives autochtones », centré sur les contenus et les stratégies d’enseignement autochtone, qui leur a donné l’envie de s’investir dans ces causes.

Erika Chernik invite tout le monde à faire un don car, dit-elle, la problématique des personnes disparues et assassinées « affecte beaucoup de personnes ».

D'après les informations de Geneviève Murchison