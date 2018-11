Un texte de Karine Lacoste

C’est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts et de dizaines de nuits blanches pour cette résidente de Gatineau.

« Je vais pleurer de joie quand ça va sortir », lance celle qui a inventé ce petit convertisseur qui utilise la technologie Bluetooth.

Son produit, qui peut soit recevoir ou transmettre un signal audio, a toutes sortes d’utilité. On peut, par exemple, y brancher n’importe quels écouteurs ou haut-parleurs afin d’écouter à distance la musique téléchargée sur un téléphone intelligent.

Si je joue de la guitare, je vais vouloir le mettre en mode transmission et je pourrais mettre jusqu’à sept haut-parleurs pour recevoir le son. Stéphanie England, présidente et inventrice, E9 audio

Son inventrice découvre encore de nouvelles façons de l'utiliser. Un photographe pourrait, par exemple, s’en servir comme télécommande pour prendre des photos à distance avec un appareil-photo Bluetooth.

Ce qui distingue notamment le E9 audio et qui s’avère intéressant pour les musiciens, c’est que cet appareil assure une qualité de son optimale.

C’était le nerf de la guerre pour Stéphanie England alors qu’elle travaillait sur son invention. Elle soutient qu’un audiophile saura reconnaître à l’oreille la différence entre des fichiers mp3, wav ou FLAC, alors qu’avec les autres technologies Bluetooth on perd les nuances du son. Elle a aussi prévu un micro de qualité supérieure qui peut être utilisé pour enregistrer une guitare acoustique.

Une inventrice aux aptitudes impressionnantes

Adepte de technologie, Stéphanie England est une créatrice dans l'âme. Autodidacte à bien des égards, elle a toujours aimé fabriquer ou réparer les choses. Elle a notamment été inspirée par son père qui « bricolait tout le temps », raconte-t-elle.

Lorsqu'elle se bute à quelque chose qui n'existe pas, elle l'invente, tout simplement. Pour elle, les solutions viennent intuitivement.

Pourquoi E9? « E » comme son initiale, et 9, un clin d’oeil au numéro qu’elle portait sur ses jerseys de basket-ball et qui lui a souvent porté chance.

Stéphanie England est maintenant membre Bluetooth, ce qui veut dire qu’elle fait partie des 35 000 compagnies dans le monde qui peuvent contribuer à développer cette technologie.

Très peu de Québécois sont membres Bluetooth, et encore moins de femmes. « Je suis habituée d’être LA fille », admet avec modestie celle qui a étudié en génie mécanique au Cégep de l’Outaouais, avant d’entreprendre un baccalauréat en génie informatique à l’Université du Québec en Outaouais.

L’importance du brevet

Soucieuse de ne pas se faire voler son idée, Stéphanie England a développé sa technologie en notant ses idées et ses tests dans un cahier de notes.

Elle a aussi fait toutes les démarches pour protéger sa propriété intellectuelle et détient présentement un brevet en instance.

« Je me suis dit OK, si mon idée à beaucoup de potentiel ça vaut peut-être la peine de la protéger », explique la jeune inventrice. Même si les démarches étaient complexes, elles ont valu la peine.

Une compagnie américaine a copié son produit et lancé une campagne Kickstarter un mois avant la fin de la sienne. « Ils n’ont pas encore livré le produit, je pense qu’ils ont de la misère au niveau technique », dit-elle en riant.

Elle reçoit ce plagiat avec un brin de fierté.

Je le vois comme une flatterie, ils ont imité mon invention donc ils voyaient le potentiel. Je me suis dit parfait, ça confirme mon hypothèse. Stéphanie England, présidente et inventrice, E9 audio

« Dans tous les cas, dès qu’ils les envoient aux gens, nous on va pouvoir leur demander des redevances », soutient Stéphanie England, qui augmentera ainsi les revenus de son entreprise.

Le E9 audio bientôt sur les tablettes

Les quelque mille personnes qui se sont procuré le E9 en prévente devraient le recevoir d’ici le début 2019. Le produit se retrouvera aussi bientôt sur les tablettes des grands magasins électroniques.

À 24 ans, les opportunités qui se présentent à Stéphanie England sont nombreuses et sa compagnie pourrait bien valoir des millions de dollars d’ici quelques années. Elle s'est entourée d'une petite équipe, qui grandira au rythme du succès de l'entreprise.

De gauche à droite, Nicole Arrage, gestionnaire médiatique; Halernst Jean-Baptiste, stratège marketing; Guillaume Danis-Bertrand, secrétaire général et Stéphanie England, présidente et inventrice. Absents sur la photo : Carl Lacasse, trésorier/comptable; Thamila Faradji , assistante en recherche et développement et Meriem Chouakri, technicienne informatique. Photo : Keegan Boulineau