« Vous seriez surpris de voir le grand nombre de professionnels de la santé qui parlent français en Alberta », souligne Paul Denis, directeur général du Réseau Santé albertain.

« À Edmonton, on compte plus de 300 médecins qui sont bilingues, même chose à Calgary », avance-t-il, précisant toutefois qu'il y aurait un manque de communication sur cette situation.

Identifier les professionnels de santé francophones puis le faire savoir à la communauté, c'est justement le but d'un des deux projets qui verront le jour en Alberta ces trois prochaines années.

Des bénévoles seront formés pour guider au mieux les francophones dans leurs démarches de santé.

L'autre projet qui a été sélectionné par la Société Santé en français concerne une priorité des gouvernements fédéral et provincial.

Il vise à former gratuitement le public ainsi que les professionnels de santé albertains à reconnaître les symptômes et les besoins des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Au total, ces deux projets ont un budget d'un peu plus de 100 000 $. Une somme tirée des 3 millions de dollars investis par Santé Canada dans 42 projets répartis à l'échelle nationale.

L'objectif est d'améliorer l'accès à des services de santé en français pour les communautés francophones en situation minoritaire.

Une bonne nouvelle pour Michel Tremblay, le directeur général de la Société Santé en français, qui estime que le système de santé canadien doit davantage prendre en compte les francophones.