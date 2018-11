Mélanie Gallant, mère de trois enfants, se dit offusquée de la réponse de la ministre des Transports, des infrastructures et de la condition féminine Paula Beggar.

C’était une réponse très brève avec un manque de professionnalisme et de respect , a-t-elle indiqué en entrevue à l'émission L'Heure de pointe Acadie.

Elle a d’ailleurs déposé une plainte au gouvernement, jeudi, en vertu de la Loi sur les services en français de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle considère que ses droits, en tant que francophone, ont été bafoués.

Il y a certainement des services gouvernementaux de traduction [ou] des personnes dans son bureau qui peuvent l’aider. [...] La manière qu’elle a répondu, ça m’inquiète. Mélanie Gallant

Mélanie Gallant se dit offusquée de la réponse de la ministre Paula Beggar. Photo : Radio-Canada/Facebook @melanie.gallant

La lettre de Madame Gallant avait pour but d'appuyer la demande du centre scolaire communautaire d’avoir des fonds pour l'amélioration des infrastructures scolaires et soulignait le fait qu’il est important que les enfants aient accès à des installations adéquates pour assurer une éducation de qualité et pour la transmission de la langue française et la de la culture acadienne.

Une réponse en français plusieurs heures plus tard

Personne, au gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, n’était disponible pour une entrevue avec Radio-Canada. Une réponse par courriel a toutefois été envoyée.

La ministre a fait suivre ces mêmes lettres au ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture pour que son ministère puisse les évaluer et en a fait à madame Gallant , est-il écrit, mais aucune preuve de ce transfert n’a été fournie.

Madame Gallant confirme toutefois avoir reçu un courriel en français du gouvernement à 16h15, après la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Nous travaillons en étroite collaboration avec [la communauté acadienne] par le biais du Comité consultatif de la communauté acadienne et francophone pour harmoniser les capacités du gouvernement à offrir des services en français selon leurs besoins prioritaires , ajoute-t-il.

Une réponse doit être écrite en français selon la loi

La Société Saint-Thomas-d’Aquin a quant à elle publié un communiqué et affirme que plusieurs membres de la communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard l’ont contactée pour assurer un suivi sur cette affaire.

La Loi stipule qu’une réponse écrite en français doit être envoyée à l’expéditeur d’une correspondance en français. La Société Saint-Thomas-d'Aquin