« L’amélioration de l’expérience client » est au cœur de ce budget, selon Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM.

Un service « 5 minutes max » sera offert la semaine, en dehors des heures de pointe, sur les lignes orange et verte du métro, à compter du mois de mars. De plus, les trains de ces lignes passeront plus fréquemment le matin.

En tout, les trains du métro devraient parcourir 90,1 millions de kilomètres en 2019, soit 1,9 million de plus qu’en 2018.

Du côté des bus, on augmente de 1,6 % l’offre de service, qui sera bonifiée dans certains secteurs ciblés. En tout, la STM veut ajouter 83 000 heures supplémentaires de service, pour un total de 5,3 millions.

Quant à l’offre de transport adapté, disponible pour les personnes à mobilité réduite, elle sera augmentée de 5,9 % avec l’ajout de 244 000 déplacements, pour un total de 4,4 millions.

Parmi les autres mesures de ce budget : des bus en fin de vie seront remplacés par 125 bus hybrides climatisés; le réseau de téléphonie cellulaire sera rendu disponible dans neuf stations supplémentaires de la ligne verte vers l’est; des ascenseurs seront mis en service dans les stations Jean-Drapeau et Jean-Talon (ligne bleue) et 264 nouveaux abribus seront installés.

15,6 milliards d’ici 2028

La STM a aussi présenté son programme d’immobilisations 2019-2028, qui prévoit des investissements totalisant 15,6 milliards de dollars.

Ces investissements concernent entre autres :