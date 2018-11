Un texte de Floriane Bonneville

Le Sud-Ouest de l'Ontario abrite la quasi-totalité des serres commerciales de la province.

Ces bâtisses énormes pouvant atteindre la superficie de 60 terrains de football se multiplient dans la région, en raison de l'essor de l'industrie agricole.

Or, selon Wes Mulcaster, un porte-parole du groupe Homeowners of Kingsville, les lumières des serres, la circulation constante des camions qui s'y rendent et leur taille gigantesque agacent nombre de résidents.

Partout où on regarde, c’est du verre, tandis que nous voulons voir des chevreuils et un paysage rural. Wes Mulcaster, porte-parole du groupe Homeowners of Kingsville

Lors de la réunion de mardi, le conseil municipal se penchera sur la demande de changement de zonage de Policella Farms. La compagnie locale vient d’acheter une ancienne ferme familiale de 50 acres et veut y construire une serre.

Sur la route 77 à Leamington, les serres poussent comme des champignons. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Homeowners of Kingsville s’oppose à cette demande et affirme que cette nouvelle construction minerait la qualité de vie dans le voisinage.

De plus, le groupe s'adressera prochainement au ministère des Affaires municipales de l’Ontario afin que celui-ci change les lois sur le zonage.

Homeowners of Kingsville veut lancer une pétition à cet effet.

Ce que nous voulons, c’est que la loi sur le zonage agricole soit carrément changée pour que les serres soient considérées comme des industries et non des infrastructures agricoles. Wes Mulcaster, porte-parole du groupe Homeowners

Selon le groupe, ce changement empêcherait les serres de pouvoir s’installer près de maisons unifamiliales.

Les producteurs ont l'appui des autorités

Le maire de Kingsville dit qu’il n’est pas question pour la Ville de faire pression sur la province afin de faire changer le règlement de zonage des serres.

Selon Nelson Santos, s'il est possible d'installer une serre sur un terrain, la Ville ne s'opposera jamais à sa construction.

À Leamington en Ontario, près de Kingsville, la culture en serre a détrôné l’agriculture dans les champs. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Un porte-parole de l’association des producteurs en serre de fruits et légumes de l’Ontario, Glen Snoek, affirme qu'il est exceptionnel d'entendre des résidents se plaindre des serres.

Les nouvelles bâtisses sont de toute façon si énormes qu’elles ne pourraient pas être construites près des maisons. Glen Snoek, porte-parole de l'association des producteurs de fruits et légumes en serre de l'Ontario

La réponse du Ministère

Rachel Widakdo, une porte-parole du ministère des Affaires municipales, affirme que la province s'engage à aider la croissance de l'industrie agricole.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Mme Widakdo affirme qu'il revient aux municipalités de gérer les permis et changements de zonage des terres agricoles.

Elle précise que la réglementation du Ministère permet tous types, grosseurs et intensité d'exploitation agricole sur les terrains, incluant les serres.

La porte-parole indique aussi que les résidents mécontents peuvent contacter directement leur municipalité.