Cette surimpression apparaissait sur un extrait du Téléjournal datant de juillet 1993 et relatant l'intervention de militaires canadiens dans un hôpital de Fojnica, en Bosnie-Herzégovine. Nous écrivions, à tort, que l'extrait en question était tiré d'un Téléjournal de novembre 1993. Cela qui pouvait laisser entendre que les membres du Régiment blindé du Canada dont les souvenirs sont racontés dans le documentaire, avaient été les premiers à découvrir l'horreur dans laquelle cet établissement était plongé.

L'opération relatée par Céline Galipeau avait été menée par une patrouille du Royal 22e Régiment, quatre mois plus tôt, en juillet 1993. La surimpression et le texte ont été modifiés par souci d'exactitude et de clarté.