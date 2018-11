La zone industrielle Mission à Saint-Boniface a plusieurs fois été le théâtre d'accidents industriels.

En octobre 2012, un incendie a éclaté au siège social de l'entreprise Speedway International, un fabricant de méthanol pour voitures de course. Environ 130 résidents de maisons situées dans un rayon d'un kilomètre avaient alors dû être évacués.

Au début du mois, un autre incendie s'est déclaré dans l'usine de traitement de graines oléagineuses Friendly Family Farms, située sur le chemin Dawson, près de la rue Marion. Aucun résident n'a été évacué, mais le bâtiment a été entièrement détruit.



Selon l'urbaniste Ben Gillies, ces accidents industriels posent la question des limites de l'urbanisme dans une ville où la frontière entre les zones industrielles et résidentielles est sans cesse repoussée.

« Dans beaucoup de villes, on trouve des quartiers qui ont été industriels [et qui ont été] depuis désertés par les industries et on l'on voit s'installer des quartiers résidentiels. À Winnipeg, les industries sont toujours en activités dans des quartiers de plus urbanisés », constate Ben Gillies.

« Quand la population s'agrandit, cela nécessite de trouver de la place pour construire des résidences. Les usines fournissent des emplois et les gens souhaitent souvent habiter près de leur lieu de travail ».

Il explique qu'au Canada, les compétences des villes sont limitées quand il s'agit de la coexistence entre les industries et les quartiers résidentiels.

« Beaucoup d'industries relèvent directement de paliers gouvernementaux autres que les villes. Par exemple, les chemins de fer qui dépendent directement du gouvernement fédéral [donc] des entreprises qui entreposent des produits chimiques dans des wagons sur des rails ne relèvent pas des gouvernements municipaux, mais du fédéral. »

Selon Ben Gillies, même si le zonage prévoit la présence d'industrie dans les villes, il est avant tout important que les municipalités aient connaissance de ce qui se passe sur les terrains occupés par celles-ci.

« Après l'incendie en 2012, la Ville a découvert que l'entreprise Speedway International présentait seize infractions aux lois de la Ville », indique-t-il.

« Pour les villes, cela veut dire, par exemple, qu'en cas d'incendie, on sait exactement quel type de matériaux sont en train de brûler. »