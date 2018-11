L’utilisation de produits pour attirer les ours est illégale dans la province, mais il est permis d’en vendre et d’en acheter.

D’après l’agent de conservation Steve Ackles, les chasseurs sont généralement au courant de l’interdiction d’utiliser ce type d’appâts, mais certains choisissent de le faire quand même. Les photographes qui se servent de ces produits pour attirer les animaux près de leur lentille contribuent eux aussi au problème, ajoute-t-il.

Un avis indique aux clients qu'ils sont responsables de respecter les lois quand ils utilisent les appâts. Photo : CBC/Audrey McKinnon

Selon Steve Ackles, l’utilisation des produits à senteur de nourriture humaine peut avoir pour effet que les ours seront plus à l'aise à proximité des humains et plus défensifs face aux aliments qu’ils trouvent dans les poubelles.

Ils risquent alors d’être agressifs envers les personnes autour d'eux.

L'utilisation de nourriture pour attirer les ours mène souvent à l'obligation de les abattre, affirment des agents de la faune. Photo : Associated Press/Mark Thiessen

L’an dernier, près de 500 ours ont été abattus en Colombie-Britannique à la suite de conflits avec l’humain.