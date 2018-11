Porte d'entrée dans les Maritimes, le centre-ville de Campbellton n'a plus sa vigueur d'antan. Les locaux vides, les terrains vagues et les édifices délabrés sont plus nombreux que jamais.

C’est comme un joueur de hockey à qui il manque des dents , dit la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, à titre de comparaison. C’est le temps de changer l’image, [...] de créer un momentum, une fierté pour les gens.

La mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Pour l’aider dans cette mission, la Ville s'est tournée vers l'organisme Rues Principales, qui a renouvelé l’image de plus de 300 communautés depuis 30 ans, dont Shediac et Caraquet.

On a formé le comité, on a commencé les consultations publiques, on a fait des sondages et on ramasse toutes les données dont on a besoin pour faire un diagnostic qui va être précis, qui va être bien fait , explique Olivier Legault, coordonnateur de projets de Rues Principales.

Pour l’instant, la consultation a coûté 50 000 $ à la Ville de Campbellton.

Lentement, mais sûrement

Les résidents de Campbellton devront toutefois être patients, puisque l’approche privilégiée par l’organisme s’étalera sur plusieurs années.

On essaye de développer un idéal, on fait plein de petites actions chaque année en travaillant ensemble, en priorisant ce qui doit être fait , explique Olivier Legault.

Des petits pas qui, éventuellement, mèneront au résultat final dont, la Ville et l’organisme l’espèrent, tout le monde sera fier. On se retourne 10 ans après, puis il y a bien du chemin qui aura été accompli , ajoute Olivier Legault.

Olivier Legault est membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Attirer la jeunesse

Pour Luc Couturier, vice-président de l’organisme Campbellton Centre-ville, c’est l’occasion d’encourager plus de jeunes entrepreneurs à s’installer à Campbellton.

Les nouvelles générations veulent de quoi de beau, de quoi qui bouge. C'est dans leur sang, elles veulent avancer. On commence à voir déjà une vague.

D'autres consultations se dérouleront dans les prochains mois.

D'après un reportage de Serge Bouchard