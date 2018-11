Il connaissait Xavier Dolan en tant qu’ami. Pendant 18 jours, Pier-Luc Funk a eu en face de lui le réalisateur. L'expérience a été bonne pour l’acteur de 24 ans, c'est le moins qu'on puisse dire.

C’est incroyable. Sur un plateau, c’est [à la fois] le gars le plus professionnel et dévoué et le gars le plus "enfant émerveillé". PIer-Luc Funk à propos de Xavier Dolan