En mêlée de presse jeudi, le premier ministre a clairement laissé entendre que le conflit qui oppose Postes Canada à ses syndiqués doit trouver une issue avant la période achalandée des Fêtes.

On sait que le temps des Fêtes arrive et les Canadiens utilisent plus Postes Canada à ce moment-là qu’à d’autres moments dans l’année. S’ils n’arrivent pas à résoudre ces différends bientôt, entre le syndicat et la direction, on va regarder toutes les options sur la table. Le premier ministre Justin Trudeau

Depuis le 22 octobre, le syndicat a opté pour des grèves tournantes dans tout le pays; ces grèves ont interrompu les opérations de Postes Canada dans plus de 100 villes au pays.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a fermé mardi soir le plus grand centre de tri du courrier au pays, celui de Toronto, pour la deuxième fois en trois semaines.

Jeudi, les régions de Matane en Gaspésie, Baie-Comeau sur la Côte-Nord et Saint-Hyacinthe en Montérégie étaient touchées à leur tour.

La grève mine aussi plusieurs villes de la Nouvelle-Écosse, comme Antigonish et Yarmouth. Des villes de l’Ontario comme Oshawa et Guelph, ainsi que Kamloops et Cranbrook, en Colombie-Britannique.

Après 10 mois de discussions, plusieurs points sont encore en litige comme la sécurité au travail, selon le syndicat.