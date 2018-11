Florence Debeugny, une photographe de Vancouver, sera la première artiste à participer au programme : elle part pour Whitehorse le 11 novembre. Elle sera accueillie sur place par les équipes de l'Association franco-yukonnaise. Pendant deux semaines, l'artiste travaillera avec le public de Whitehorse et elle devra produire une oeuvre à partir de ses rencontres. Le contexte de création de l’oeuvre aura un impact crucial sur le résultat final.

Laura St.Pierre partira à Edmonton en février. Photo : Laura St. Pierre

Deux autres artistes ont été sélectionnées pour participer à ces résidences artistiques. Laura St. Pierre, une sculptrice et photographe de Saskatoon, ira à Edmonton du 21 janvier au 2 février 2019 et Aurélia Bizouard, une artiste visuelle de Vancouver, partira à Winnipeg du 1er au 14 mars 2019. Elles seront reçues par le Centre d'arts visuels de l’Alberta et le Centre culturel franco-manitobain respectivement.

L'artiste Aurélia Bizouard sera à Winnipeg pour la résidence du 1er mars 2019. Photo : Radio-Canada/Uriah Heep

Les trois artistes ont participé à un appel de dossiers au mois d'août et ont été choisies à l’issue d’un comité de sélection. Une commissaire les accompagnera pour les aider à apprivoiser le nouveau territoire. Elles pourront créer une oeuvre installative ou performative.

Le Réseau N.O. est le regroupement des centres d’artistes francophones du Nord et de l’Ouest canadien, tous en situation de langue minoritaire, rassemblant le Centre culturel franco-manitobain (CCFM), la Maison des artistes visuels francophones du Manitoba (MDA), le groupe Sans-Atelier de Saskatoon, le Collectif des Artistes Visuels de Colombie-Britannique, la Société francophone des arts visuels de l’Alberta (SAVA) et l’Association franco-yukonnaise (AFY).