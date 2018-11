Un texte de Jonathan Lavoie

L’étude du ministère des Transports (MTQ) complétée en 2016, et obtenue par Radio-Canada, évalue les impacts de l’élargissement sur les débits de circulation et décortique deux scénarios permettant d’élargir l’autoroute Henri-IV, entre les autoroutes Félix-Leclerc et Charest.

Le premier scénario est très semblable à la mouture finale du projet dont le chantier a été lancé cet été. L’autoroute Henri-IV sera élargie à trois voies dans les deux directions entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc et jusqu’à la rue Chauveau en direction nord seulement.

Plan des travaux d'élargissement de l'autoroute Henri-IV Photo : Radio-Canada

Le deuxième scénario, plus ambitieux, incluait également une réorganisation complète de l’échangeur Félix-Leclerc et l’ajout d’une troisième voie jusqu’à la rue Chauveau en direction sud.

En simulant les débits de circulation anticipés en 2031, l’ingénieur qui signe l’étude conclut que le scénario 2 permet « de beaucoup mieux répondre à la forte demande empruntant l’échangeur nord Henri-IV/Félix-Leclerc, et ainsi à en diminuer les refoulements en amont. Cet échangeur demeurerait saturé beaucoup plus longtemps avec [le scénario 1], en direction nord comme en direction sud ».

L’échangeur atteindrait sa capacité à l’heure de pointe maximale, mais la durée de cette saturation y apparaît nettement réduite. Extrait du Dossier d'opportunité de l'élargissement de l'autoroute Henri-IV : Simulation des impacts macroscopiques sur la circulation, mai 2016

Les deux scénarios étudiés dans le cadre des travaux d'élargissement de l'autoroute Félix-Leclerc Photo : Ministère des Transports du Québec

Temps de déplacement, distance parcourue, congestion routière, dans l’ensemble, le scénario 2 est « globalement plus favorable », estime l'auteur. Il recommande au Ministère de poursuivre la réflexion avec une étude de coûts-avantages.

En raison d’une meilleure fluidité, ce scénario permettait même d’attirer davantage d’automobilistes sur Henri-IV et d’alléger la circulation sur les artères avoisinantes, notamment les autoroutes Duplessis et Robert-Bourassa.

Une reconfiguration majeure de l’échangeur Henri-IV / Félix-Leclerc aurait probablement coûté plus cher, mais aurait mené à « une amélioration plus grande des conditions de circulation à l’échelle de la région », avec des gains jusqu’à deux fois supérieurs pour la plupart des indicateurs.

Problème sur Félix-Leclerc en direction est

Le scénario 2 était-il trop cher ou trop complexe à réaliser? Les bénéfices ont-ils été jugés insuffisants pour les sommes qui auraient dû être investies?

Le Ministère nous assure avoir réalisé l’étude coûts-avantages recommandée en 2016, mais refuse d’en donner les détails.

La porte-parole Émilie Lord explique que le scénario 2 a été rejeté parce qu’il aurait créé davantage de congestion sur Félix-Leclerc en direction est, « un secteur déjà surchargé à l’heure de pointe ».

Le scénario 2 a donc été mis de côté par les décideurs avant même d’avoir été étudié plus en détail dans le cadre d’une deuxième analyse présentée au gouvernement en 2017.

Dès l’introduction, les auteurs de cette étude de plus de 2000 pages mentionnent que le réaménagement de l’échangeur Félix-Leclerc « a été rejeté [par le Ministère] en début de processus et n’a donc pas fait l’objet de simulations détaillées ».

Rappelons également que dès 2012, le gouvernement évaluait que le projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV coûterait entre 400 et 500 millions de dollars.

En août 2018, lors de la première pelletée de terre, le budget a été revu à la baisse à 291 millions de dollars, soit environ 30 % de moins.

Des élus municipaux, provinciaux et fédéraux ont participé à la première pelletée de terre du 8 août 2018. Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali Amor

À l’époque, la ministre déléguée aux Transports, la libérale Véronyque Tremblay, avait expliqué cette baisse de prix était liée à une optimisation du projet.

Est-ce l’abandon du réaménagement de l’échangeur Félix-Leclerc qui a fait chuter la facture? « Il n’y a pas d’éléments qui ont été supprimés, avait assuré la ministre. [...] Ça arrive occasionnellement que le prix peut être différent après le dossier d’opportunité et le dossier d’affaires. »

À cette même question aujourd’hui, le MTQ nous répond : « Pour de plus amples renseignements, il faut faire une demande d’accès à l’information. »

Scénario retenu

Malgré tout, les travaux en cours permettront d’alléger considérablement la congestion routière aux heures de pointe sur l’autoroute Henri-IV. Selon les trajets, les automobilistes peuvent espérer sauver en moyenne jusqu’à 10 minutes le matin et 5 minutes pour le retour à la maison.

L'échangeur Félix-Leclerc tel qu'il sera reconstruit dans le cadre des travaux d'élargissement de l'autoroute Henri-IV Photo : Ministère des Transports du Québec

Le projet a notamment été bonifié sur plusieurs points. Même si on parle d’un élargissement à trois voies pour l’ensemble du tronçon entre Félix-Leclerc et Charest, à plusieurs endroits, les automobilistes auront en fait jusqu’à quatre voies pour circuler.

Par exemple, en direction sud, la bretelle d’entrée à partir du boulevard Wilfrid-Hamel se poursuivra en voie complète jusqu’à la sortie de l’échangeur Einstein.

Simulation des impacts macroscopiques sur les débits de circulation par Radio-Canada sur Scribd