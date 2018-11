La Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en a fait l'annonce sur son compte Twitter vers 15 h 30 jeudi.

Les secouristes de la Sûreté du Québec avaient offert de récupérer la dépouille du père de famille de 31 ans plus rapidement, mais étant donné l’instabilité du sol, l’opération n’était pas jugée sans risque.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a préféré une opération de récupération plus longue, mais plus sécuritaire.

Dans un courriel envoyé peu avant 15 h jeudi, le porte-parole de la Sécurité publique MRC des Collines-de-l'Outaouais, Martin Fournel, avait indiqué que le site était « maintenant sécuritaire » et que l'extraction du corps pouvait commencer.

La CNESST poursuit son enquête sur les circonstances de la tragédie, qui s'est produite dans une sablière appartenant à l'entreprise Ronald O'Connor Construction.

La police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la CNESST disent attendre un rapport d'ingénieur sur la stabilité du sol avant d'effectuer une manoeuvre de récupération du corps. Photo : Gracieuseté de Marc Dompierre

Plus de détails à venir