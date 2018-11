Le pont, qui passe au-dessus de l'autoroute 25, a été démoli en novembre dernier après avoir atteint sa fin de vie utile, ce qui a causé des entraves à la circulation.

La voie de contournement, qui était bidirectionnelle, est maintenant revenue à sens unique comme à l'origine, a précisé le ministère des Transports du Québec dans un communiqué envoyé jeudi.



Le ministère ajoute que l’échéancier pour la construction du nouveau pont a été respecté, mais que tous les travaux ne sont pas terminés.

Des fermetures de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont à prévoir le temps d’effectuer le marquage de la chaussée et la démobilisation du chantier. Il n’est pas encore possible de savoir quand elles auront lieu.

La reconstruction du pont d'étagement a nécessité un investissement de 6,4 millions de dollars.