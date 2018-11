En mai, la compagnie ferroviaire avait annoncé que ses trains de transport de marchandises arrêteraient de circuler avant la fin de l’année si elle ne recevait pas d’appui financier de la province pour entretenir les 288 km de voie ferrée qu'elle exploite. Elle exigeait en tout 46 millions de dollars, à la fois des gouvernements provincial et fédéral.

Plusieurs municipalités dont Espanola, à l’ouest du Grand Sudbury, ont appuyé en septembre la demande de financement de HCR. Elles estiment que la fermeture de la compagnie aurait un impact dévastateur sur leur économie locale.

La ligne de chemin de fer sert surtout à transporter les matériaux des compagnies Algoma à Sault-Sainte-Marie, Domtar à Espanola et EACOM à Nairn Centre qui représentent 80 % de son chiffre d’affaires.